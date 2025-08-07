Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Lettland
  3. Engures pagasts
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung

Wohnungen in Engures pagasts, Lettland

1 immobilienobjekt total found
Wohnung 2 zimmer in Angern, Lettland
Wohnung 2 zimmer
Angern, Lettland
Zimmer 2
Fläche 45 m²
Stockwerk 1/3
$117,537
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tribus Realty
Sprachen
English, Русский, Latviešu
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Engures pagasts, Lettland

Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen