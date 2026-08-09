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Stadthäuser in Marken, Italien

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Reihenhaus 10 zimmer in Lapedona, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Lapedona, Italien
Zimmer 10
Fläche 270 m²
Entdeckt Semi-Detached (innerlich unfertig) mit Verkäufen auf der Meerseite, bestehend aus z…
Preis auf Anfrage
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Reihenhaus 10 zimmer in Montottone, Italien
Reihenhaus 10 zimmer
Montottone, Italien
Zimmer 10
Fläche 300 m²
Einzelvilla mit großem Innenhof und Grundstück. Drei Ebenen, Erdgeschoss, erste Etage und Ke…
$255,777
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Reihenhaus 8 zimmer in Campofilone, Italien
Reihenhaus 8 zimmer
Campofilone, Italien
Zimmer 8
Fläche 200 m²
Villa mit eingezäuntem Parkplatz von 3,550 m2 in einer exklusiven Gegend nur wenige km vom M…
$488,302
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