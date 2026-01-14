Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Italien
  3. Ligurien
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Terrasse

Häuser mit Terrasse in Ligurien, Italien

Sanremo
26
Bordighera
21
Imperia
14
Alassio
10
4 immobilienobjekte total found
Villa 11 zimmer in Camogli, Italien
Villa 11 zimmer
Camogli, Italien
Zimmer 11
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 300 m²
Etagenzahl 3
Verkaufen in Camogli – Exklusive Villa mit atemberaubendem Meerblick im Herzen von Portofino…
$3,39M
Villa in Arenzano, Italien
Villa
Arenzano, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 380 m²
Neue Villen in Ligurien befinden sich im Kiefernwald von. Arenzano, auf dem Gebiet eines ges…
$1,81M
Villa in Vallebona, Italien
Villa
Vallebona, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Die Villa in Ligurien befindet sich an einem wunderschönen malerischen Ort inmitten grüner H…
$758,138
Villa in Sanremo, Italien
Villa
Sanremo, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 347 m²
$2,45M
