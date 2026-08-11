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Wohnimmobilien in Latium, Italien

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Rom
57
75 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer in Viterbo, Italien
Premium Premium
Wohnungen auf mehreren Ebenen 3 zimmer
Viterbo, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 88 m²
Stockwerk 2/3
$313,976
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Haus in Rom, Italien
Haus
Rom, Italien
$2,42M
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Haus in Stimigliano, Italien
Haus
Stimigliano, Italien
$195,594
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 140 m²
120617-1. Geräumige Wohnung in Rom. ItalienZu verkaufen ist eine geräumige Wohnung von 140 q…
$1,41M
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-260716. Penthouse im Zentrum von RomPenthouse im Zentrum von Rom, in der Nähe von Prati, …
$3,11M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 250 m²
AG-220916-17. Attico Ferienwohnungen (Verkauf) » Rom » ItalienPinciano Bezirk, neben Villa B…
$3,40M
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 150 m²
IT-240519-1. Wohnung in Italien. RomRom, in der Nähe der U-Bahn "LODI" zum Verkauf Wohnung 1…
$679,876
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-220916-10. Apartments (Penthouse) im Zentrum von RomPenthouse im Zentrum von Rom, in der …
$3,11M
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Villa 5 zimmer in Rom, Italien
Villa 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 330 m²
LD-0204. Elite Haus in der Nähe des Lake Bracciano, in der Nähe von RomEin Elite-Haus in der…
$926,038
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Haus in Forano, Italien
Haus
Forano, Italien
♣ SABINIANO ♣ — Forano — EXCLUSIVE RESIDENCE im Bau, bestehend aus 2 Villen mit hochwertigen…
$211,602
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
AG-260716-2. Wohnung in einer prestigeträchtigen Gegend des historischen Zentrums von RomDie…
$5,86M
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Wohnung 6 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 6 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 205 m²
AG-220916-11. Пентхаус в древнем дворце конца 1700-х годовПентхаус около 205 кв.м. на 2-х ур…
$3,28M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 70 m²
AG-260716-5. Пентхаус в историческом центре РимаПентхаус в Риме состоит из просторной и свет…
$2,87M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
AG-220916-3. Außergewöhnliches Penthouse mit PanoramablickIn einem prestigeträchtigen Gebäud…
$1,99M
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-220916-4. Пентхаус в центре РимаПентхаус в центре Рима, расположен в районе Прати, общей …
$3,11M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 300 m²
AG-220916-28. Penthouse in Rom, neben Via Veneto und Villa BorghesePenthouse in Rom auf der …
$6,21M
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Wohnung 4 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 4 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 200 m²
AG-220916-16. Penthouse zu verkaufen im historischen Zentrum von RomPenthouse zu verkaufen i…
$2,70M
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Haus in Tarano, Italien
Haus
Tarano, Italien
Tarano. Landhaus mit Lagern und Land. Panorama-Landhaus von 150 qm in die grünen Sabine Hüge…
$250,282
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 220 m²
AG-220916-12. Penthouse im Zentrum von Rom, im Stadtteil Prati gelegenPenthouse im Zentrum v…
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Wohnung in Poggio Mirteto, Italien
Wohnung
Poggio Mirteto, Italien
La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitaliens: eine Landschaft historischer …
$145,618
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Wohnung 5 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 5 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 125 m²
IT-240519-3. Wohnung im Zentrum von RomIm Zentrum von Rom in der Nähe des Parks Carlo Felice…
$703,320
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Wohnung in Rom, Italien
Wohnung
Rom, Italien
Fläche 240 m²
AG-220916-21. Апартаменты в Риме » ( продажа ) » ИталияВеликолепные двухуровневые апатаменты…
$2,45M
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Villa 5 zimmer in Latina, Italien
Villa 5 zimmer
Latina, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 680 m²
AG-160316-1. Villa zu verkaufen in LatinaDie Villa zum Verkauf befindet sich in der Region L…
$1,35M
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 270 m²
AG-220916-5. Пентхаус ( аттик ) общей площадью 270 кв.мВ одном из престижном районе историче…
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Villa in Veroli, Italien
Villa
Veroli, Italien
Etagenzahl 2
Villa SFOGLIO ANTOLINI VAGLIANO. Veneto. FRESKY XVIII Jahrhundert.Provinz Treviso, Region Ve…
$5,41M
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Villa 6 zimmer in Rieti, Italien
Villa 6 zimmer
Rieti, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 4 295 m²
LD-1032. Elite Residenz in Lazio, RietiEin paar Kilometer von Rieti, umgeben von Grün, einem…
$12,89M
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Villa 2 zimmer in Rom, Italien
Villa 2 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 180 m²
IT-260319. Двухуровневая вилла 180м2. с очаровательной терасойВ престижном парке дльфа "Coun…
$808,818
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Villa in Montopoli di Sabina, Italien
Villa
Montopoli di Sabina, Italien
ROMA-SABINA-MONTOPOLI DI SABINA La Sabina ist eines der authentischsten Länder Mittelitalien…
$359,953
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Haus in Castelnuovo di Farfa, Italien
Haus
Castelnuovo di Farfa, Italien
$51,194
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Wohnung 3 zimmer in Rom, Italien
Wohnung 3 zimmer
Rom, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
AG-041010-1. Замечательный пентхаус » Италия » РимНедалеко от площади Барберини, в престижнм…
$3,46M
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