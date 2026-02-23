Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Provincia di Imperia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Meerblick

Häuser am Meer in Provincia di Imperia, Italien

Sanremo
27
Bordighera
21
Ventimiglia
6
2 immobilienobjekte total found
Villa in Sanremo, Italien
Villa
Sanremo, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 347 m²
$2,47M
Villa in Vallebona, Italien
Villa
Vallebona, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Die Villa in Ligurien befindet sich an einem wunderschönen malerischen Ort inmitten grüner H…
$765,798
Eigenschaftstypen in Provincia di Imperia

villen

Immobilienangaben in Provincia di Imperia, Italien

mit Garage
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
