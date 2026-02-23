Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Italien
  3. Provincia di Imperia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Provincia di Imperia, Italien

Sanremo
27
Bordighera
21
Ventimiglia
6
1 immobilienobjekt total found
Villa in Vallebona, Italien
Villa
Vallebona, Italien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 350 m²
Die Villa in Ligurien befindet sich an einem wunderschönen malerischen Ort inmitten grüner H…
$765,798
Eine Anfrage stellen
