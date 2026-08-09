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Wohnimmobilien in Bordighera, Italien

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52 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 80 m²
LH-3T25. Verkauf von Wohnungen mit Meerblick. Ligurien, Boordigera, ItalienAuf einer der mal…
$504,046
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 115 m²
LH-3Q20. Трехкомнатная квартира на продажу в БордигереВ центре Бордигеры, рядом магазины и в…
$644,710
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 128 m²
LH-3T30. Ferienwohnungen mit einer Terrasse am Meer in Italien, Ligurien, BordigerIm Herzen …
$697,459
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 450 m²
LH-3V16. Villa zum Wiederaufbau am Meer in Italien, Ligurien, BordigerIm Herzen eines der re…
$1,76M
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3T86. Wohnung mit Garten in Ligurien - Dreizimmerwohnung in Villa in BordigerIn der prest…
$480,602
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 225 m²
FP-510. Luxus-Wohnung in einem historischen Gebäude des frühen zwanzigsten JahrhundertsIm hi…
$2,11M
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Villa 5 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 5 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 5
Schlafräume 4
KK-iv904. Villa in BordigerVilla der jüngsten Konstruktion mit einem beheizten Pool auf dem …
$1,15M
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 270 m²
KK-3v02. Luxus der Villa in BordigerVilla für 3 Familien, mit Meerblick, luxuriösen Oberfläc…
$2,81M
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 115 m²
LH-3T41. Купить квартиру в вилле в БордигереНа панорамной возвышенности Бордигеры продается …
$679,876
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 130 m²
KK-Besson. 130 sq m luxus Prestige apartment in Bordiger130 qm Luxus Prestige Wohnung in Bor…
$1,52M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 395 m²
LH-3V06. Neue Villa mit Pool am Meer in Italien, Ligurien, BordigueraAuf dem ersten Panorama…
$2,70M
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3V63. Bordiguera, Villa mit herrlichem MeerblickIn einer sonnigen und ruhigen Gegend am H…
$345,799
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 160 m²
LH-3Q23. Wohnung mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerAuf den Panoramablicken der kle…
$468,880
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 75 m²
LH-3T36. Wohnung mit neuer Renovierung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIn einer der r…
$463,019
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Wohnung 4 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 100 m²
LH-3Q94. Wohnung mit vier Schlafzimmern zum Verkauf in Bordger Im Erdgeschoss eines kleinen …
$703,320
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
LH-3T32. Drei-Zimmer-Wohnung am Meer in Italien, Ligurien, BordigeraIm Herzen der kleinen Or…
$410,270
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Villa 3 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
LH-5T12. Вилла в продаже в городе Бордигера. ЛигурияИсторическая недвижимость Италии, Лигури…
$303,600
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 6 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 300 m²
KK-252. Luxusvilla mit Garten in BordigeraVilla - Schloss, mit einer Fläche von etwa 300 Qua…
$2,58M
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 3 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 160 m²
KK-IV869. Attraktive Wohnung in Bordiger Attraktive Wohnung von 160 Quadratmetern auf der ze…
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Zimmer 3
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Fläche 135 m²
LH-3Q16. Wohnung mit Reparatur und Meerblick in Italien, Ligurien, BordigeraIn einer ruhigen…
$527,490
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Wohnung 2 zimmer in Bordighera, Italien
Wohnung 2 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 72 m²
LH-3B13. Verkauf von Luxus-Wohnungen am Meer in Bordiger, Ligurien, ItalienIn der prestigetr…
$363,382
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Villa 4 zimmer in Bordighera, Italien
Villa 4 zimmer
Bordighera, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
KK-210219. Новая вилла с бассейном у моря в ИталиВилла с бассейном у моря в продаже в Италии…
$3,46M
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Wohnung 3 zimmer in Bordighera, Italien
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Fläche 120 m²
KK- Apartment in einem neuen Komplex in BordigerDie neue Miramare ResidenzNeue Wohnung in 12…
$761,930
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Fläche 180 m²
KK-IV872. Apartments in der renommierten Wohngegend von BordigheraIn der renommierten Wohnge…
$1,17M
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
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Bordighera, Italien
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Schlafräume 5
Fläche 350 m²
LH-3V51. Villa am Meer in Italien - Ligurien, BordigueraMit herrlichem Meerblick, in der Näh…
$4,69M
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Fläche 150 m²
LH-5V01. Verkauf von neuen Villen am Meer in Italien, Liuria, BordigerIn einer ruhigen und r…
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Schlafräume 5
Fläche 376 m²
KK-iv777. Villa auf dem ersten Hügel der Stadt Bordiger5 Minuten von der Meeresküste und dem…
$2,34M
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Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 120 m²
KK-IV643. Элитная квартира в городе БордигераВ нескольких метрах от моря и недалеко от центр…
$808,818
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Villa 6 zimmer in Bordighera, Italien
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Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 320 m²
KK-020317-3. Villa (Verkauf) » Italien » Ligurien » BordigerVilla 250kvm + Haus am Eingang d…
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Fläche 380 m²
LH-3v97. Villa mit Meerblick in Italien, Ligurien, BordigerNur einen Steinwurf von der berüh…
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