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Wohnimmobilien in Ventimiglia, Italien

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9 immobilienobjekte total found
Villa 3 zimmer in Ventimiglia, Italien
Villa 3 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
LH-5V06. Villa in Ventimiglia. San RemoVilla mit Meerblick an der Küste von Italien, Ligurie…
$533,351
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Villa 6 zimmer in Ventimiglia, Italien
Villa 6 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 360 m²
KK-5V43. Villa mit privatem Strand in LigurienDirekt am Ufer des ligurischen Meeres und nur …
$5,63M
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Wohnung 4 zimmer in Ventimiglia, Italien
Wohnung 4 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 90 m²
KK-VENT-001. Quay apartment in Ventimiglia mit MeerblickQuay apartment in Ventimiglia mit Me…
$586,100
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Villa 3 zimmer in Latte, Italien
Villa 3 zimmer
Latte, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 350 m²
KK-5V07. Villa zu verkaufen in Latte VentimigliaVilla 350kvm zwischen Grimaldi (grenze mit F…
$3,52M
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Wohnung 3 Schlafzimmer in Ventimiglia, Italien
Wohnung 3 Schlafzimmer
Ventimiglia, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 210 m²
Stockwerk 6
An der ersten Küste mit Meerblick befindet sich ein exklusives Penthouse von etwa 210 Quadra…
$1,94M
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Villa 4 zimmer in Ventimiglia, Italien
Villa 4 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 265 m²
KK-280817. Villa zu verkaufen, Ligurien, Ventimiglia Villa kürzlich komplett renoviert, in P…
$621,266
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Villa 4 zimmer in Mortola Inferiore, Italien
Villa 4 zimmer
Mortola Inferiore, Italien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 400 m²
KK-280416. Villa Karina in Mortola. LigunPossessing undeniable Charme, die Villa befindet si…
$4,69M
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Wohnung 3 zimmer in Ventimiglia, Italien
Wohnung 3 zimmer
Ventimiglia, Italien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 95 m²
KK-IV771. Wohnung in einem renommierten WohnkomplexIn einem prestigeträchtigen Wohnkomplex a…
$761,930
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Villa in Ventimiglia, Italien
Villa
Ventimiglia, Italien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 450 m²
Die Villa befindet sich an der malerischen Capo Mortola, nur einen Steinwurf von der französ…
$5,00M
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