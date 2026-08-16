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Hotels in Terni, Italien

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8 immobilienobjekte total found
Hotel 350 m² in Terni, Italien
Hotel 350 m²
Terni, Italien
Zimmer 18
Fläche 350 m²
Panorama-Cottage mit 2.000 Quadratmetern Landdienstleistungen präsentiert eine Struktur aus …
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Hotel 61 200 m² in Terni, Italien
Hotel 61 200 m²
Terni, Italien
Fläche 61 200 m²
Touristenunterkunft auf ca. 62.000 Quadratmetern, nur 5 km vom See entfernt Gebäude von 160 …
$290,656
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Hotel 6 000 m² in Terni, Italien
Hotel 6 000 m²
Terni, Italien
Zimmer 45
Fläche 6 000 m²
Hotel Restaurant 45 Zimmer mit 8.000 Quadratmetern Innenhoflage mit Panoramablick auf das Me…
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Hotel 3 000 m² in Terni, Italien
Hotel 3 000 m²
Terni, Italien
Fläche 3 000 m²
Komplex bestehend aus Hotel mit 16 Zimmern und Garage, Innenballraum von 1.200 m2, Außenball…
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Hotel 600 m² in Terni, Italien
Hotel 600 m²
Terni, Italien
Zimmer 24
Fläche 600 m²
Schönes altes Bauernhaus in gutem Zustand mit 6,0 Hektar Land mit sanft abfallendem Süd nach…
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Hotel 800 m² in Terni, Italien
Hotel 800 m²
Terni, Italien
Zimmer 12
Fläche 800 m²
Bauernhaus restauriert und als Bauernhaus mit sechs Zimmern genutzt, alle mit Bad Restaurant…
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TekceTekce
Hotel 450 m² in Terni, Italien
Hotel 450 m²
Terni, Italien
Zimmer 22
Fläche 450 m²
Bauernhaus in Panoramalage 1 km vom Zentrum Restaurant 120 qm Ceremonial hall 240 qm bar 40 …
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Hotel 500 m² in Terni, Italien
Hotel 500 m²
Terni, Italien
Zimmer 16
Fläche 500 m²
Schönes restauriertes Bauernhaus Jahrhundert auf zwei Etagen (80 +80) und Dachboden mit Hof …
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