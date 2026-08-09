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Hotels in Marken, Italien

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6 immobilienobjekte total found
Hotel 550 m² in Lapedona, Italien
Hotel 550 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 16
Fläche 550 m²
Wohnung leben P.1 ° ang. Häuschen. Zimmer Schlafzimmer Bad Garage Balkon
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Hotel in Pesaro, Italien
Hotel
Pesaro, Italien
Zimmer 115
Vier-Sterne-Hotel mit 115 Zimmern, Restaurant, Konferenzraum, etc
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Hotel 700 m² in Lapedona, Italien
Hotel 700 m²
Lapedona, Italien
Zimmer 23
Fläche 700 m²
Bauernhaus mit Meerblick auf zwei Ebenen für über 700 m2. Restaurant Bereich Küche Dienstlei…
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TekceTekce
Hotel 600 m² in Borgo Pintura, Italien
Hotel 600 m²
Borgo Pintura, Italien
Zimmer 16
Fläche 600 m²
Referenznummer: N1485 Objektname: Casa Mistica Ort: In Land Stadt/Stadt: Zone: Maceratese Po…
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Hotel 2 000 m² in Gradara, Italien
Hotel 2 000 m²
Gradara, Italien
Zimmer 6
Schlafräume 5
Fläche 2 000 m²
BG-181115. Einzigartige historische Stätte, Hotel in GradaraEigenschaften des Komplexes, die…
$3,52M
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Red Feniks Montenegro
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Hotel 3 000 m² in Porto Recanati, Italien
Hotel 3 000 m²
Porto Recanati, Italien
Zimmer 55
Fläche 3 000 m²
38-Zimmer-Hotel mit zwei Restauranttreppen und 5000 Quadratmetern Fläche zum Parkplatz Zwei …
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