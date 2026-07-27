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Wohnquartier Appartemnt moderne a arnona

Jerusalem, Israel
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$934,800
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Wohnquartier Appartemnt moderne a arnona
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ID: 39602
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 27.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Beit HaArava, 35

Über den Komplex

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Mit 2 850 000 ILS bietet diese Immobilie von 80 m2 (oder 35 625 ILS / m2) ein ausgezeichnetes Preis-Leistungs-Verhältnis für ein kürzlich errichtetes Gebäude mit Aufzug, Balkon und überdachten Parkplätzen in diesem sehr gefragten Bereich.

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