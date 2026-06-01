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Wohnquartier Appartement nahalat binyamin

Tel-Aviv, Israel
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ID: 36970
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 01.06.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Nahalat Binyamin, 30

Über den Komplex

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Tel Aviv-Yafo Details: Teile: 2 Boden: 3/4 Fläche: 50 m2 Beschreibung: Das Hotel liegt in der besten Lage von Tel Aviv, an der berühmten Fußgängerzone und friedlich Nahalat Binyamin. In einem klassifizierten Gebäude, nur für 3 Jahre besetzt. Renoviert von einem Architekten. Ausstattung und Ausstattung: Avivi Küche Zentrale Klimaanlage mini Elektrische Rollen Intercom Gasherd und Kühlschrank Großer gemeinsamer Stauraum für den gesamten Boden

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