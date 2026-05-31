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Wohnquartier Baka ramat baka

Jerusalem, Israel
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ID: 37517
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Walter Avales, 8

Über den Komplex

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Im Stadtteil Ramat Baka 1 Gehminuten von der Straße Rivka entfernt, in einem luxuriösen Gebäude mit einer geräumigen Lobby. Sehr schöne 2 Zimmer von 55 m2 im 2. Stock mit 10 m2 Terrasse, ruhige Wohnung und sehr gut eingerichtet. 1 Parkplatz und 1 Keller.

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Jerusalem, Israel
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