  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Tel-Aviv
  4. Wohnquartier Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Wohnquartier Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking

Tel-Aviv, Israel
von
$7,69M
;
10
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 36927
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Melchet, 57

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Für exklusiven Verkauf Im Herzen der Stadt, 57 rue Melchett In der Nähe von Ben Zion Boulevard und ein paar Schritte von Rothschild Boulevard In einem neuen Boutique-Gebäude Wunderschönes Duplex-Penthouse, geschmackvoll eingerichtet 4 Zimmer, 5. Stock, Westansicht 112 m2 + etwa 32 m2 sonnige Terrassen Untere Ebene: 3 Schlafzimmer, darunter eine Master-Suite mit einer kleinen sonnigen Terrasse und separate Toiletten. Im Obergeschoss: Ein großer heller Wohnbereich mit Küche und Wohnzimmer, mit Zugang zu einer sonnigen Terrasse. Ein Keller von 12 m2, ein Aufzug und einen Parkplatz im Keller. Das Gebäude verfügt auch über ein Fahrrad und einen Kinderwagenraum.

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel A vendre appartement 3 piEces au cOEur de neve tzedek
Tel-Aviv, Israel
von
$2,31M
Wohnviertel Projet nat 600 netanya
Netanja, Israel
von
$7,40M
Wohnviertel Villa de haut standing a kadima
Kadima, Israel
von
$6,80M
Wohnviertel 3 pieces terrasse neuf proche mer
Tel-Aviv, Israel
von
$1,96M
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,58M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Superbe 4 pieces duplex penthouse dans le lev hair avec mamad et parking
Tel-Aviv, Israel
von
$7,69M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Alle anzeigen Wohnviertel Holyland bait vagan
Wohnviertel Holyland bait vagan
Jerusalem, Israel
von
$1,25M
Im Herzen von Bait Vagan ist die neue Phase des Holyland-Komplexes endlich verfügbar, mit einer großen Auswahl an Apartments aus den 3 Zimmern bis zum Penthouse und Erdgeschoss
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Alle anzeigen Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Wohnviertel Projet netivot ideal investisseur
Netivot, Israel
von
$1,35M
Netivot-Projekt Mordecai Khayat lädt Sie ein, die neue Vorverkauf von neuen Wohnungen in Netivot zu entdecken! Entdecken Sie unser außergewöhnliches Projekt in einem brandneuen Komplex in Netivot, wo Komfort und Moderne sich treffen. 9 Stockwerke: - Apartments mit 4 Zimmern, mit einer Flä…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Baka maison arabe
Wohnviertel Baka maison arabe
Wohnviertel Baka maison arabe
Jerusalem, Israel
von
$4,20M
Seltenes arabisches Haus von 185 m2, Garten von 220 m2, schöne Höhe unter Decke, privater Eingang, ruhige und zentrale Gegend. 11.800.000
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen