  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite

Aschkelon, Israel
von
$649,650
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 37810
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 31.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Eine schöne 4 Zimmer mit Meerblick in einem schönen Gebäude

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Appartement confortable de 2 pieces au coeur de jerusalem opportunite dinvestissement ideale
Jerusalem, Israel
von
$663,850
Wohnviertel Superbe 2 pieces remis a neuf ideal pour jeune couple
Jerusalem, Israel
von
$1,598
Wohnviertel Tres rare tel aviv jaffa residence haut de gamme avec piscine
Tel-Aviv, Israel
von
$1,56M
Wohnviertel 3 pieces terrasse ascenseur parking immeuble neuf
Tel-Aviv, Israel
von
$1,52M
Wohnviertel Superbe 3 pieces a soutine dans projet neuf avec parking et mamad
Tel-Aviv, Israel
von
$4,69M
Sie sehen gerade
Wohnquartier Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$649,650
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel
Wohnviertel
Wohnviertel
Ra’anana, Israel
von
$2,88M
Luxus-Rojet in Ra Nur 20% bis zur Lieferung bezahlen. Das Projekt umfasst einen Swimmingpool, einen Fitnessraum, einen Kinoraum und luxuriöse Geschäfte. Große Auswahl an Wohnungen und Penthouses zu außergewöhnlichen Vorverkaufspreisen, die nicht zurückkommen. Für weitere Informationen kontak…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Jardin au tabo
Wohnviertel Jardin au tabo
Wohnviertel Jardin au tabo
Wohnviertel Jardin au tabo
Wohnviertel Jardin au tabo
Wohnviertel Jardin au tabo
Wohnviertel Jardin au tabo
Jerusalem, Israel
von
$4,90M
Außergewöhnlich, eine der einzigen Eigenschaften in Kiryat Moché einen großen Garten in voller Eigenschaft haben. Große Drei-Zimmer- helles Zimmer mit einer Dreibett-Ausstellung, zu renovieren, in der Nähe von Transport, Einrichtungen und grüne Straßenbahn Linie, in einer ruhigen Straße, Mög…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Alle anzeigen Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Wohnviertel Projet neuf de luxe a jerusalem
Regionalverwaltung Mateh Jehuda, Israel
von
$3,12M
Pastoralprojekt Jerusalem Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist di…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen