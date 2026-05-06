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Wohnquartier A vendre 2 piEces proche mer dans immeuble rEcent trEs bien entretenu

Tel-Aviv, Israel
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ID: 35998
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 05.05.26

Standort

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv
  • Adresse
    Ruppin, 41

Über den Komplex

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• Charmante kleine 2 Zimmer • 40m2 mit Mamad • Modernes und gepflegtes Gebäude • Tiefgarage • Strand schließen und Marina de Tel Aviv

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Tel-Aviv, Israel
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