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Wohnquartier Appartement neuf de 3 pieces 112m bayit vegan jerusalem

Jerusalem, Israel
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06.05.26
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ID: 35622
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    HaHida, 21

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Neue 3-Zimmer-Wohnung 112m2 - Bayit Vegan, Jerusalem 3. Stock, Neubau Terrasse 8m2 soccah Wohnzimmer, Esszimmer, 1 Küche 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 2 Toiletten Klimaanlage, doud shemesh Bewaffnete Tür, Aufzug, Parkplatz Preis: 3.900.000 Für weitere Informationen, Fotos oder einen Besuch, rufen Sie uns sofort an

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Jerusalem, Israel
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