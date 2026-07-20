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Wohnquartier Prix incroyable appartement 3 5 pieces a lentree de la ville

Jerusalem, Israel
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ID: 38294
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.07.26

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  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem
  • Adresse
    Basel, 8

Über den Komplex

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Große Chance zum geopferten Preis! Ideal gelegen am Eingang zur Stadt, in der Nähe von Guecher Hameitaim und Straßenbahn, mit ausgezeichneter Anbindung an das Stadtzentrum. Entdecken Sie diese prächtige 3,5-Zimmer-Wohnung, die clever in 4 Zimmern angeordnet ist, um jeden Raum zu optimieren. Sehr hell, bietet es einen außergewöhnlichen Panoramablick aus der 7. Etage (mit Shabbat Aufzug). Die Wohnung umfasst auch: 2 Badezimmer, eine spezielle Lage im Gebäude für ein großes Lagerhaus (Typ Keter) sowie einen Wohnparkplatz (je nach Verfügbarkeit). Starkes Wertschöpfungspotenzial: ein höchst wahrscheinliches Stadterneuerungsprojekt (Pinouï Binoui) dank seiner strategischen Lage. Ein seltener Fall, der dringend ergriffen werden muss!

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