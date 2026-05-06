  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Aschkelon
  4. Wohnquartier 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement

Wohnquartier 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement

Aschkelon, Israel
von
$360,400
06.05.26
$360,400
05.05.26
$358,280
;
5
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 35652
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 06.05.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschkelon
  • Adresse
    Eli Cohen

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
3.5 Zimmer Shimshon Bezirk

Standort auf der Karte

Aschkelon, Israel
Ausbildung
Lebensmittelgeschäfte
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Cout de fusil prix exceptionnel conditions exceptionelles
Ramat Gan, Israel
von
$9,90M
Wohnviertel Penthouse 6 pieces neuf emplacement premium
Tel-Aviv, Israel
von
$6,29M
Wohnviertel Nouveau projet ramat bet shemesh 3 4 5 pieces rez de jardin et penthouses
Bet Schemesch, Israel
von
$1,70M
Wohnviertel Rez de jardin quartier lotan
Aschkelon, Israel
von
$493,000
Wohnviertel Avec terrasse proche de la mer bien agence projet de qualite
Aschkelon, Israel
von
$622,200
Sie sehen gerade
Wohnquartier 3 5 pieces quartier atikot disponible immediatement
Aschkelon, Israel
von
$360,400
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Alle anzeigen Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Wohnviertel Avec terrasse calme investi hauts plafonds
Tel-Aviv, Israel
von
$1,34M
Herzl Straße im Zentrum des Viertels Florentine, 3 Zimmer Wohnung von 80m2 mit Balkon im 1. Stock mit Aufzug, sehr schöne Höhe unter Decken ca. 3m, hervorragendes Potenzial, in der Nähe aller Cafés und Restaurants. BEL INVESTITIONEN
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Wohnviertel Penthouse dexception proche boulevard ben gourion
Tel-Aviv, Israel
von
$2,65M
In einem renovierten Bauhaus-Gebäude von Stehen +++ Außergewöhnliches Mini-Penthouse Kleine ruhige Straße nahe Gordon 3 Schlafzimmer, 2 Badezimmer, 3 Toiletten Große Terrasse auf einer Ebene von 35m2 offen, grün und ruhig Nur wenige Minuten von Stränden, Restaurants und Geschäften
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Wohnviertel Projet haut standing jerusalem
Jerusalem, Israel
von
$4,16M
Entdecken Sie Luxus im Herzen von Jerusalem. Dieses außergewöhnliche Immobilienprojekt in Kiriat Yovel bietet Ihnen die Möglichkeit, in einer hochwertigen Residenz zu leben, die Komfort und Modernität kombiniert. Bestehend aus Wohnungen von 2 bis 5 Zimmern, ist diese neue Kreation ein echte…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen