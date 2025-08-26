  1. Realting.com
Wohnquartier Nouveau programme en cours de construction a quotashdod parkquot

Aschdod, Israel
$771,000
26.08.25
$771,000
14.07.25
$721,913
6
ID: 26949
Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Aschkelon
  • Stadt
    Aschdod

Über den Komplex

Neues Programm im Bau in "Ashdod Park", neue Nachbarschaft mit mehr als 2700 Wohnungen im Bau sowie alle notwendigen Infrastruktur. Jede Wohnung mit Balkon, Parkplatz und Klimaanlage. Möglichkeit, 10% zu zahlen und 3 Monate vor Lieferung, ohne Indizes oder Zinsen auszugleichen

Standort auf der Karte

Aschdod, Israel

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
