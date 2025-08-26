  1. Realting.com
  4. Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem

Wohnquartier En plein centre ville de jerusalem

Jerusalem, Israel
$5,55M
26.08.25
$5,55M
14.07.25
$5,20M
5
ID: 26940
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 26.08.25

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Jerusalem
  • Nachbarschaft
    Jerusalem Subdistrict
  • Stadt
    Jerusalem

Über den Komplex

Français Français
Im Zentrum von Jerusalem, luxuriöse Residenz sehr schönes Penthouse von 175 m2 mit 62 me Terrasse Panoramablick atemberaubend. Deckenhöhe . Doppelparkplatz + Keller.

Standort auf der Karte

Jerusalem, Israel

