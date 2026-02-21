  1. Realting.com
  4. Wohnquartier Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Wohnquartier Opportunite a saisir penthouse magnifique immeuble neuf preserve

Tel-Aviv, Israel
von
$3,43M
20.02.26
$3,43M
12.05.25
$3,08M
;
4
ID: 25943
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Zum Verkauf! Einzigartiges Duplex-Penthouse in einem kürzlich erhaltenen Boutique-Gebäude Stellplatz der Wahl, in der Nähe der Shenkin Street, im Herzen von Tel Aviv Die neue Straßenbahnlinie ist nur 2 Gehminuten entfernt 140 m2 Wohnfläche 80 m2 private Dachterrasse Das Hotel liegt in einem seltenen und architektonisch gestalteten Gebäude Ursprünglich: 4 Schlafzimmer + 2 Badezimmer Aktuelle Konfiguration: 3 Schlafzimmer geschlafen 2 Badezimmer 1 zusätzliche Toilette im Obergeschoss Große Elternsuite geschaffen durch die Kombination von zwei Stücken Ein neuer öffentlicher Park befindet sich direkt vor dem Gebäude Keller : 2 Keller Preis berechnet: ILS 10.900.000

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

