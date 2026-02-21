  1. Realting.com
  4. Wohnquartier A ne pas manquer endroit calme grand jardin proche de la mer

Tel-Aviv, Israel
von
$1,72M
20.02.26
$1,72M
11.07.25
$1,54M
10
ID: 26728
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Bezirk Tel-Aviv
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Tel Aviv
  • Stadt
    Tel-Aviv

Über den Komplex

Français Français
Ausgezeichneter Garten von 74 m2 mit privatem Garten von 60 m2 (cadastre) Straße Yona Anavi! Stellen Sie sich vor... ein unabhängiger Eingang, hohe Decken für einen außergewöhnlichen Wohnraum, und einen Garten, wo Sie sich in totaler Privatsphäre entspannen können. Alle nur 200 Meter vom Platz und Annehmlichkeiten! - 3 helle Stücke mit Geschmack - Privater Garten von 60 m2 (cadastre) - Unabhängiger Eingang für garantierte Ruhe - Hohe Decken für ein Gefühl des Raumes Ideale Lage: in der Nähe des Platzes und der Geschäfte Möglichkeit der Lage, eine mamad im Garten hinzuzufügen

Standort auf der Karte

Tel-Aviv, Israel
Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
