Wohnquartier Appartement de luxe exceptionnel a har homa - jerusalem immobilier 026786595

Entdecken Sie dieses herrliche 119 m2 Apartment, ideal gelegen im 12. Stock eines renommierten Varshawski Street Tower, im gesuchten Stadtteil Har Homa. Dieser elegante und moderne Wohnbereich bietet: 5 geräumige Zimmer, darunter ein helles Wohnzimmer, das auf eine Terrasse von 14 m2 mit atemberaubender, unverbauter Aussicht öffnet. 4 komfortable Zimmer, darunter eine Master-Suite für Ihre Privatsphäre. Moderne offene Küche, perfekt für Lebensmittelliebhaber. Dedizierte Wäsche für Bequemlichkeit. Sportraum im Gebäude, um Ihre Fitness jeden Tag zu halten. Shabbat Lift und Intercom sorgen für Komfort und Sicherheit. Zentrale Klimaanlage und individuelle Gasheizung für optimalen Komfort in jeder Jahreszeit. Doppelbelichtung für außergewöhnliche natürliche Helligkeit und eine friedliche Atmosphäre. Geräumiger Keller und Parkplatz für 2 Autos, eine Rarität in Jerusalem. Dieses Apartment in ruhiger Umgebung vereint Luxus, Komfort und Funktionalität. Verpassen Sie nicht die Möglichkeit, Eigentümer dieser außergewöhnlichen Immobilie in Har Homa.