Wohnquartier Projet luxueux

Im Stadtteil Mekor Haim, in der Nähe von Baka, Emek Refaim, am Fuße des Hamesila Parks. In einem Luxus-Shop Gebäude neun Promotor. Shabbat und Lobbyaufzüge. Wohnung 2 Zimmer neue 42m2 plus 10m2 Balkon mit offenem Blick. Helle Wohnung, Fußbodenheizung, zentrale Klimaanlage und mamad Zimmer. Lieferung ist unmittelbar!