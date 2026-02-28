  1. Realting.com
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim b
Wohnviertel Cottage aquarelle ganim b
Eilat, Israel
von
$1,21M
Im Bezirk Ganim Bet d Eilat in der berühmten Residenz Aquarelle, am Rande der Wüste, und das rote Meer in einem Boutique-Gebäude, Cottage in Garden Rez zum Verkauf gegenüber dem Tal. Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken, d 1 Garden Rez mit privatem Eingang von 140 m2 Oberfläche Habitable…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Residence aquarelle ganib b
Wohnviertel Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
von
$1,18M
Im Bezirk Ganim Bet d Eilat in der berühmten Residenz Aquarelle, am Rande der Wüste, und das rote Meer in einem Boutique-Gebäude, Penthouse hat gegenüber dem Tal verkauft. Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken, einem Penthouse, das im 1. Stock mit eigenem Eingang liegt. ein Wohnbereich vo…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Wohnviertel A vendre magnifique appartement meuble a eilat residence du golf
Eilat, Israel
von
$830,775
Eilat, Israel
von
$830,775
VERKAUFEN – Schöne möblierte Wohnung in EILAT – Golf Residence In der schönsten Residenz von Eilat, im Herzen eines exklusiven Komplexes mit Schwimmbad, Hamam, Grillplatz, Synagoge und 24-Stunden-Betreuer, entdecken Sie diese hervorragende Wohnung von 128 m2 mit 15 m2 Terrasse mit Meerblick…
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
