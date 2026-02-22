  1. Realting.com
  2. Israel
  3. Eilat
  4. Wohnquartier Residence aquarelle ganib b

Wohnquartier Residence aquarelle ganib b

Eilat, Israel
von
$1,18M
;
9
Eine Anfrage hinterlassen
ID: 33385
Neue Gebäude-ID auf Realting
Letzte Aktualisierung: 20.02.26

Standort

Auf der Karte anzeigen
  • Grundstück
    Israel
  • Region / Bundesland
    Südbezirk
  • Nachbarschaft
    Unterbezirk Be'er Scheva
  • Stadt
    Eilat

Über den Komplex

Übertragen
Original anzeigen
Français Français
Im Bezirk Ganim Bet d Eilat in der berühmten Residenz Aquarelle, am Rande der Wüste, und das rote Meer in einem Boutique-Gebäude, Penthouse hat gegenüber dem Tal verkauft. Dieses Gebäude besteht aus 2 Stockwerken, einem Penthouse, das im 1. Stock mit eigenem Eingang liegt. ein Wohnbereich von 140 m2, und 4 chbre ein Bett + sein Dach von 140 m2 mit Jacuzzi mit Blick auf ein Paradies. Und d 1 Garten Rez mit privatem Eingang von 140 m2 Oberfläche Bewohnbarer voller Fuß mit einem Garten von 250 m2, + privater Schnecken-förmiges Schwimmbad , und 4 Schlafzimmer Chabr , jeder Level hat seinen eigenen privaten Eingang und kann separat oder in einer einzigen Charge verkauft werden. der Preis des Gartens Rez : 5.150.000 nis der Preis des Penthouses : 4.150.000 nis

Standort auf der Karte

Eilat, Israel
Gesundheitspflege
Lebensmittelgeschäfte
Essen & Trinken
Freizeit

Hypotheken-Rechner

Zinssatz, %
Laufzeit des Darlehens, jahre
Kosten der Immobilie
Erste Zahlung, %
{{ initialPaymentCurrency }} USD
Bitte beachten Sie! Sie haben den Parameter Wohnkosten geändert in {{ differentPrice }}%. Dies wirkt sich auf die Relevanz der Berechnung der monatlichen Zahlungen für die aktuelle Immobilie aus. Zurücklegen
Zinssatz
{{ loanPercentValue.toLocaleString() }} %
Zinssatz
Darlehensbetrag
{{ mortgageAmount }} USD
Darlehensbetrag
Termin
{{ loanPeriodValue | pluralize("jahr", "jahre") }}
Termin
Monatliche Zahlung
{{ paymentPerMonth }} USD
Monatliche Zahlung
Ähnliche Komplexe
Wohnviertel Special investisseurs
Aschkelon, Israel
von
$523,545
Wohnviertel Place de parking a louer en centre ville agrippas
Jerusalem, Israel
von
$172
Wohnviertel villa de luxe sur la falaise vue panoramique a 500m au dessus de la mer de galilee kineret
Tiberias, Israel
von
$3,51M
Wohnviertel Unique duplex 5 pieces au coeur de tel aviv bograshov
Tel-Aviv, Israel
von
$3,61M
Wohnviertel 2 pieces spacieux standing
Jerusalem, Israel
von
$1,897
Sie sehen gerade
Wohnquartier Residence aquarelle ganib b
Eilat, Israel
von
$1,18M
Stellen Sie alle Fragen, die Sie haben
Ihre Anfrage hinterlassen
Danke! Ihre Anfrage ist eingegangen
Ich habe Interesse an der Immobilie aus Ihrer Anzeige. Ich möchte mehr Informationen über das Objekt. Welche Kaufbedingungen gelten für Ausländer? Ich würde gerne eine Wohnung/ein Haus besichtigen. Ich möchte über den Gesamtpreis (inkl. Steuern, Vermittlungsgebühr, etc.) informiert werden. Ist ein Kauf auf Kredit/Hypothek möglich?
Zurück zu Eine Anfrage hinterlassen
Andere Komplexe
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Wohnviertel A la marina ashkelon face au kanyon projet dimri yama avec belle vue
Aschkelon, Israel
von
$1,03M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Alle anzeigen Wohnviertel Bonne occasion
Wohnviertel Bonne occasion
Aschkelon, Israel
von
$840,180
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Alle anzeigen Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Wohnviertel Appartement a vendre a jerusalem mamilla
Jerusalem, Israel
von
$2,79M
Immobilienagentur
Immobilier.co.il
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen