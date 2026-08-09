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Wohnimmobilien in West-Nusa Tenggara, Indonesien

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Taliwang
4
29 immobilienobjekte total found
Villa in Lesser Sunda Islands, Indonesien
TOP TOP
Villa
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Die Villen befinden sich in einem vielversprechenden Teil von South Lombok und kombinieren n…
$53,000
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Villa in Sumbawa, Indonesien
TOP TOP
Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
$288,750
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 131 m²
Lombok-Boutique-Villen bieten Möglichkeiten in einem der aufregendsten aufstrebenden Reisezi…
$179,000
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Villa in Taliwang, Indonesien
Villa
Taliwang, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 140 m²
Diese Sumbawa Luxusvilla ist das Flaggschiff-Angebot in einem der außergewöhnlichsten Strand…
$164,990
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Lombok Luxus-Boutique-Villa-Gelegenheit anders als alles andere in Südostasien. Dieses Lombo…
$69,000
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Freehold Lombok Luxusvillen, Gelegenheit an einem der am besten zugänglichen Einstiegspunkte…
$85,000
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 120 m²
Diese Immobilieninvestition in Lombok stellt das stärkste Wertversprechen in einem der außer…
$229,990
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Diese Lombok-Villa-Investition bringt Sie in eine der außergewöhnlichsten Strandpositionen S…
$139,990
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 90 m²
Luxus-Boutique-Villen Lombok Gelegenheit in einem der aufregendsten aufstrebenden Destinatio…
$129,000
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Villa in Taliwang, Indonesien
Villa
Taliwang, Indonesien
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Diese Investition in die Sumbawa-Glamping-Villa bietet das einzigartigste und unverwechselba…
$79,990
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Villa in Taliwang, Indonesien
Villa
Taliwang, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Sumbawa Investment Villa bringt Sie auf eine der außergewöhnlichsten Strandklippen Indonesie…
$89,990
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Villa in Taliwang, Indonesien
Villa
Taliwang, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Diese Sumbawa-Immobilieninvestition stellt das stärkste Wertversprechen im Resort dar - eine…
$114,990
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Villa in Kute, Indonesien
Villa
Kute, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 159 m²
Diese Lombok Luxusvilla ist das Flaggschiff-Angebot in einem der außergewöhnlichsten Strandr…
$339,990
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Wohnung 1 zimmer in Lombok Utara, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Lombok Utara, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zu verkaufen sind ein Schlafzimmer Luxus-Wohnungen mit einem Lagune-ähnlichen Pool in der Mi…
$195,100
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Villa in Selong Belanak, Indonesien
Villa
Selong Belanak, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fertige 1 Schlafzimmer einstöckige Villa mit einer Gesamtfläche von 200 qm. FREEHOLD, ideal …
$167,500
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Villa 3 zimmer in Kuta, Indonesien
Villa 3 zimmer
Kuta, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 110 m²
Etagenzahl 1
Unique opportunity to purchase the most advantageous two bedroom villa FREEHOLD on the islan…
$197,000
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Villa in Sumbawa, Indonesien
Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
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Villa in Kuta, Indonesien
Villa
Kuta, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 110 m²
Die Preise im Projekt reichen von 230.000 € bis 350.000 €.Ein Luxus-Resort-Komplex für anspr…
$379,000
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Villa in Kuta, Indonesien
Villa
Kuta, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 1
Prices in the project start from $245,000 The project consists of 18 two and three bedroo…
$245,000
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Villa in Sumbawa, Indonesien
Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
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Villa in Lombok Utara, Indonesien
Villa
Lombok Utara, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 190 m²
Gili Air, eine der charmantesten Inseln Indonesiens, bietet eine einzigartige Flucht, wo Fah…
$213,500
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Villa in Lombok Utara, Indonesien
Villa
Lombok Utara, Indonesien
Schlafräume 2
Zu verkaufen ist eine schicke Zwei-Zimmer-Villa mit privatem Pool in der Mitte des türkisfar…
$700,100
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Villa in Sumbawa, Indonesien
Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
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Villa in Lombok Tengah, Indonesien
Villa
Lombok Tengah, Indonesien
Schlafräume 3
Etagenzahl 1
Entdecken Sie eine geräumige 242m2 Villa mit privatem Pool, tropischem Garten, voll möbliert…
$250,000
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Villa in Sumbawa, Indonesien
Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
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Villa 2 zimmer in Lombok Tengah, Indonesien
Villa 2 zimmer
Lombok Tengah, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 140 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen ist eine luxuriöse Zwei-Zimmer-Villa, die die Essenz des mediterranen griechisc…
$386,665
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Villa in Lombok Tengah, Indonesien
Villa
Lombok Tengah, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Flucht nach Paradies und Entfesseln Sie Ihren inneren SurferEntdecken Sie die ultimativen Lu…
$226,676
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Villa in Lombok Utara, Indonesien
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Lombok Utara, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Zu verkaufen ist eine schicke Villa mit einem Lagune-ähnlichen Pool in der Mitte des türkisf…
$406,050
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Villa in Sumbawa, Indonesien
Villa
Sumbawa, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 138 m²
Die Rinjani Bay 1-Schlafzimmer Pool Villa ist eine von nur 12 exklusiv positionierten Villen…
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