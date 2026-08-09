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Wohnimmobilien in Ubud, Indonesien

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Reihenhaus 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$210,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 278 m²
Eine spannende Gelegenheit, 2 x zweistöckige Villa Schwester Villen inmitten der üppig grüne…
$227,530
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 84 m²
Etagenzahl 2
Boutique-Villenanlage in Ubud Die Anlage ist vom Dschungel umgeben und bietet Blick auf d…
$146,000
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INEST HOMES
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LDV InvestLDV Invest
Villa 5 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 5 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Dreistöckige Villa mit 4 Schlafzimmern im Herzen von Ubud (Bali)Bambus Villa Ubud ist eine m…
$590,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 90 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$159,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 234 m²
Etagenzahl 2
My name is Leon, ask me your question, availability and prices need to be checked on the dat…
$195,000
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
$255,000
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 44 m²
Sales officially launch on October 15th, but the best deals are available now. Reserve your…
$155,000
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Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/1
$255,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 140 m²
Inmitten der üppigen Dschungellandschaften von Penestanan, ist Re Villas Ubud 2 eine Boutiqu…
$249,000
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Villa 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 78 m²
Stockwerk 1/1
$255,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 520 m²
EIN ARCHITÄTLICHER GEMEINSCHAFT IN BALI LUSH JUNGLEErleben Sie Twin House, ein einzigartiges…
$1,43M
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Wohnung 6 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 6 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 410 m²
Diese 2024 gebaute Joglo-Verbindung liegt auf 1.269 Quadratmetern ruhigem Land und verbindet…
$699,000
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 63 m²
Neues Investitionsprojekt in Bali mit einem garantierten Einkommen von 8% für 3 Jahre.Finanz…
$140,000
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Villa in Ubud, Indonesien
Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 89 m²
Eine außergewöhnliche Villa mit 1 Schlafzimmer in Lodtunduh, Ubud, bietet einen erhöhten Dsc…
$198,000
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Wohnung in Ubud, Indonesien
Wohnung
Ubud, Indonesien
Fläche 23 m²
Wir präsentieren Ihnen eine einzigartige Wohnung im Projekt - eine Wohnanlage mit einer Viel…
$56,921
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Hayat
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Villa 4 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 4 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 287 m²
Etagenzahl 2
Moderne Villa mit 3 Schlafzimmern im Zentrum von Ubud, Bali!Diese stilvolle zweistöckige Vil…
$530,000
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Villa 5 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 5 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 200 m²
Etagenzahl 3
Villa im Herzen der malerischen Natur.Einzigartige 4-stöckige Designer-Villa mit schlüsselfe…
$545,000
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 39 m²
Stockwerk 3/5
Investment Apartments im Herzen von Ubud.Beschäftigungsquote in Ubud 23%. Garantierte Rendit…
$118,800
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Penthouse in Ubud, Indonesien
Penthouse
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Fläche 58 m²
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$159,500
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Villa 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Villa 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 70 m²
Stockwerk 1/1
$215,000
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 166 m²
Etagenzahl 1
Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, Verfügbarkeit und Preise müssen am Anmeldeta…
$127,000
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 136 m²
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$225,000
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Wohnung 2 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 2
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Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 55 m²
Stockwerk 3/4
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 6
Fläche 930 m²
Private Jungle-View Villa in der Nähe von Ubud mit Infinity Pool, Sauna & Geräumiges DesignI…
$1,35M
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Wohnung 1 zimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 1 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 65 m²
Stockwerk 2/2
Apartments in einem modernen Komplex. Einzelprojekt für Investitionen. Durchschnittliche Mie…
$160,000
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Villa
Ubud, Indonesien
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 112 m²
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Wohnung 5 Schlafzimmer in Ubud, Indonesien
Wohnung 5 Schlafzimmer
Ubud, Indonesien
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 280 m²
Dies ist eine seltene Gelegenheit, eine 33-are-Verbindung im Herzen von Ubud zu besitzen, ge…
$855,500
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