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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
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Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/3
Moderne Loft-Stil Wohnungen mit einer Zwischengeschoss, befindet sich im schnell wachsenden …
$111,000
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