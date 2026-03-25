Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Lesser Sunda Islands
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnungen auf mehreren Ebenen

Mehrstöckige Wohnungen in Lesser Sunda Islands, Indonesien

Bali
6
Wohnungen auf mehreren Ebenen Löschen
Alles löschen
6 immobilienobjekte total found
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
UP UP
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 57 m²
Stockwerk 2/3
Moderne Loft-Stil Wohnungen mit einer Zwischengeschoss, befindet sich im schnell wachsenden …
$111,000
MwSt.
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 45 m²
Лофт на шорт кате, возле Хоум Кафе, Чангу. $119000. $125000 (двухэтажный). Гардеробная. …
$119,000
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Etagenzahl 2
Апартаменты Премьер, Чангу. $150 000 - цена за первый этаж. $165 000 - цена за второй этаж…
$150,000
Eine Anfrage stellen
OneOne
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Ungasan, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Ungasan, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 26 m²
Stockwerk 3/3
The complex consists of villas, townhouses, and apartments, and is located on the coast of M…
$90,000
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 2 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
Новый Лофт на Бату Болонг, Чангу. 1 спальня. Всего 2 этажа. Кухня гостиная с двуспальным …
$220,000
Eine Anfrage stellen
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Wohnungen auf mehreren Ebenen 1 Schlafzimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 80 m²
Лофт на Бату Болонг. Гардеробная. Панорамные окна. Балкон - терраса. Общая лаунж зона и …
$195,000
Eine Anfrage stellen
Nils OttNils Ott

Immobilienangaben in Lesser Sunda Islands, Indonesien

mit Terrasse
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen