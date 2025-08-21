Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Kabupaten Malang
  4. Wohnimmobilien

Wohnimmobilien in Kabupaten Malang, Indonesien

2 immobilienobjekte total found
Villa 5 zimmer in Jabung, Indonesien
Villa 5 zimmer
Jabung, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
🏡READY 3-BEDROOM VILLA (200 m2) + AMTEntwickler: ALEX VILLASProjekt: COMPLEX 5📍Standort: Can…
$700,000
Wohnung 2 zimmer in Jabung, Indonesien
Wohnung 2 zimmer
Jabung, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 72 m²
Das First Investment Hotel im Herzen von Nuanu Creative City (Bali)Dies ist nicht nur ein Ho…
$50,000
