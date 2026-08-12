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Villen in der Nähe des Golfclubs in Kuta Selatan, Indonesien

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Nusa Dua
47
Jimbaran
11
1 immobilienobjekt total found
Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Freehold Lombok Luxusvillen, Gelegenheit an einem der am besten zugänglichen Einstiegspunkte…
$85,000
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Immobilienangaben in Kuta Selatan, Indonesien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
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