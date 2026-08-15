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Stadthäuser in Bali, Indonesien

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Kuta Selatan
5
Ubud District
3
Canggu
11
Ubud
3
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63 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 2 zimmer in Tibubeneng, Indonesien
UP UP
Reihenhaus 2 zimmer
Tibubeneng, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Premium Stadthaus in Berawa Bezirk, Changu!Oasis III ist ein vorgefertigtes Premium-Stadthau…
$329,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Fläche 40 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Stadthäuser mit intelligenter Heimtechnologie i…
$109,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Pejeng Kawan, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Pejeng Kawan, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Serenity ist ein stilvolles 2-Zimmer-Stadthaus in Bali zum Wohnen und Investieren!SERENITY b…
$252,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 108 m²
Etagenzahl 2
Neue Stadthäuser BERAWA OCEAN TOWNHOUSES in der beliebten Gegend von Berawa, 350 Meter vom M…
$280,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Beraban, Indonesien
Reihenhaus 4 zimmer
Beraban, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus mit privatem Garten und Pool.30% Anzahlung mit 7 Raten.Langzeitmiete 28+30 Jahre.S…
$508,500
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Reihenhaus 1 zimmer in Pererenan, Indonesien
Reihenhaus 1 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 61 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus in der Pererener Gegend!Pererenan Gate von White Development Bali ist ein…
$150,000
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TekceTekce
Reihenhaus 4 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 4 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$294,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Dalung, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Dalung, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 131 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Stadthäuser mit intelligenter Heimtechnologie i…
$219,000
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Reihenhaus 5 zimmer in Beraban, Indonesien
Reihenhaus 5 zimmer
Beraban, Indonesien
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 383 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus mit privatem Garten und Pool.30% Anzahlung mit 7 Raten.Langzeitmiete 28+30 Jahre.S…
$983,000
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Reihenhaus in Kerobokan Kelod, Indonesien
Reihenhaus
Kerobokan Kelod, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$220,000
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Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 118 m²
Etagenzahl 2
Klären Sie die Werbeangebote!Mein Name ist Leon, stellen Sie mir Ihre Frage, überprüfen Sie …
$280,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 75 m²
Etagenzahl 2
SWOI LOFT UMALAS Komplex von 40 Premium-Stadthäusern mit ausgezeichneter interner Infrastruk…
$210,000
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Reihenhaus in Kerobokan Kelod, Indonesien
Reihenhaus
Kerobokan Kelod, Indonesien
Schlafräume 2
Fläche 112 m²
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Reihenhaus 3 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 3
‼️ ⏳🏡 SWOI LOFT UMALAS — стил✔️2-fach📐 🏗 📅 С📍 Blatt — 29 лет💵 ‼️)📌 💬 ✅ Umalas —✅ ✅ ✅ Pepito📅…
$259,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Kerobokan Kelod, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 161 m²
Etagenzahl 2
2-Schlafzimmer Stadthaus — Umalas OasisStilvolles 2-Zimmer-Stadthaus mit privatem Pool | 13%…
$375,000
MwSt.
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Reihenhaus 2 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 104 m²
Etagenzahl 2
Tropisches Stadthaus im Bezirk Berawa, Changu - 700 Meter zum Strand!Fertiges zweistöckiges …
$264,000
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Reihenhaus 1 zimmer in Pererenan, Indonesien
Reihenhaus 1 zimmer
Pererenan, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 74 m²
Etagenzahl 2
Fertiges Stadthaus mit Jacuzzi in Changu!Alex Villas ist ein stilvolles zweistöckiges Stadth…
$320,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 4 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 122 m²
Etagenzahl 2
Nutzen Sie die Möglichkeit, in das exquisite Oasis Immobilien in Berava zu investieren, nur …
$428,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Fertige Stadthäuser in einem Boutique-Projekt in Sanur!PUNGUTAN Townhouse ist ein vorgeferti…
$265,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Kutuh, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 138 m²
Etagenzahl 2
Exklusiver Komplex ANTA OASIS drei Minuten vom Meer entfernt.Förderertrag bis zu 15%Form des…
$295,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Lesser Sunda Islands, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Lesser Sunda Islands, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Moderne 2-Zimmer-Stadthäuser in der Nähe von Batu Belig Beach, Bali!Das neue Projekt moderne…
$135,000
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Reihenhaus 2 zimmer in Kutuh, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Kutuh, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 80 m²
Etagenzahl 2
Exklusiver Komplex ANTA OASIS drei Minuten vom Meer entfernt.Förderertrag bis zu 15%Form des…
$230,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$210,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Beraban, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Beraban, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 128 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus mit privatem Garten und Pool.30% Anzahlung mit 7 Raten.Langzeitmiete 28+30 Jahre.S…
$381,500
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Kerobokan Kelod, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
SWOI LOFT UMALAS Komplex von 40 Premium-Stadthäusern mit ausgezeichneter interner Infrastruk…
$275,000
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Reihenhaus in Canggu, Indonesien
Reihenhaus
Canggu, Indonesien
$250,000
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Reihenhaus 1 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 1 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 1
Schlafräume 1
Fläche 89 m²
Etagenzahl 2
Modernes Stadthaus im Gebiet Canggu!ADVA Village Canggu ist ein moderner Komplex von Stadthä…
$175,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Canggu, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Canggu, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 115 m²
Etagenzahl 2
Wir helfen Ihnen, eine Unterkunft kostenlos zu wählen, organisieren eine sichere Transaktion…
$330,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Modern ist ein Komplex von 30 zeitgenössischen Villen in der malerischen Gegend von Bali-Uma…
$260,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Wana Giri, Indonesien
Reihenhaus 4 zimmer
Wana Giri, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 190 m²
Etagenzahl 2
Stadthaus mit privatem Garten und Pool.30% Anzahlung mit Raten für 7 Zahlungen.Langzeitmiete…
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Immobilienangaben in Bali, Indonesien

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