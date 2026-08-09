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Stadthäuser in Denpasar, Indonesien

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Reihenhaus 2 zimmer in Denpasar, Indonesien
Reihenhaus 2 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 2
Schlafräume 2
Fläche 105 m²
Etagenzahl 2
Fertige Stadthäuser in einem Boutique-Projekt in Sanur!PUNGUTAN Townhouse ist ein vorgeferti…
$265,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Denpasar, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 112 m²
Etagenzahl 2
Modern ist ein Komplex von 30 zeitgenössischen Villen in der malerischen Gegend von Bali-Uma…
$260,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
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Denpasar, Indonesien
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Reihenhaus 3 zimmer in Denpasar, Indonesien
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