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Stadthäuser in Ubud, Indonesien

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3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$210,000
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Reihenhaus 4 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 4 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 4
Schlafräume 3
Fläche 150 m²
Etagenzahl 2
Ihr Investitionsprojekt ist in Bali! Moderne Apartments und Stadthäuser mit intelligenter Ha…
$294,000
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Reihenhaus 3 zimmer in Ubud, Indonesien
Reihenhaus 3 zimmer
Ubud, Indonesien
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 133 m²
Etagenzahl 2
Serenity is a premium complex of villas and townhouses located in the central area of Bali-U…
$195,000
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