Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Indonesien
  3. Badung
  4. Wohnimmobilien
  5. Villa
  6. Golfplatz

Villen in der Nähe des Golfclubs in Badung, Indonesien

;
Kuta Selatan
249
Canggu
65
Mengwi
57
Nusa Dua
47
Zeig mehr
1 immobilienobjekt total found
Villa in Pecatu, Indonesien
Villa
Pecatu, Indonesien
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Freehold Lombok Luxusvillen, Gelegenheit an einem der am besten zugänglichen Einstiegspunkte…
$85,000
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Badung, Indonesien

mit Garten
mit Terrasse
mit Bergblick
mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen