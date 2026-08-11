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Wohnimmobilien in Budapest, Ungarn

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79 immobilienobjekte total found
Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
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Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 96 m²
Stockwerk 6/7
Penthouse-Erlebnis in der Nähe des Bakáts-Platzes – 76 m2 Wohnung + 40 m2 Panoramaterrasse +…
$672,314
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Wohnung 5 zimmer in Budapest, Ungarn
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Wohnung 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 81 m²
Stockwerk 2/3
Am ruhigen Ende der Murányi Street gelegen, nur einen kurzen Spaziergang von Városliget entf…
$293,514
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 69 m²
Im renommierten Stadtteil V von Budapest, im Herzen von Lipótváros, wird eine komplett renov…
$680,660
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TekceTekce
Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
Eine Premium-Dachtop-Entwicklung befindet sich im Budapester Bezirk VI in der Jókai Street 1…
$318,968
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International real estate agency Habita
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Condo 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Condo 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 1
Exklusive Designer Wohnung zum Verkauf in Duna-Pest ResidencesEin außergewöhnliches, komplet…
$345,200
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$180,263
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International real estate agency Habita
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Wohnung 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 102 m²
Stockwerk 2/4
Das historische Zentrum von Budapest. Zu Fuß erreichen Sie das Parlament, die Basilika, die …
$871,455
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Penthouse 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Penthouse 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 400 m²
Stockwerk 9/9
Diese Penthouse-Wohnung befindet sich in perfekter Lage im 9. Stock der Residenzen, einem ze…
$3,11M
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$274,383
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Dieses luxuriöse, 149 m2 (gross) Doppelhaus mit drei Balkonen, einer Terrasse, einem private…
$1,05M
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International real estate agency Habita
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 88 m²
Stockwerk 3/5
7 Bezirk, historisches Zentrum, Erzsébet krt., schönes Gebäude, Wohnung für 3 et., Aufzug, n…
$408,088
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 60 m²
Zu verkaufen ist eine stilvolle, komplett renovierte Wohnung im geschäftigen 7. Bezirk von B…
$260,338
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 83 m²
Im historischen Zentrum von Budapest wird eine exklusive Wohnung von 83 m2 zum Verkauf angeb…
$677,151
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$797,624
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International real estate agency Habita
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 32 m²
Zu verkaufen ist eine komplett renovierte Wohnung von ca. 32 m2, befindet sich im historisch…
$177,881
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Fläche 56 m²
Zu verkaufen ist eine helle und gemütliche 2-Zimmer-Wohnung von 56 m2 mit einer Terrasse, be…
$307,930
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Haus 7 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 7 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
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Haus in Budapest, Ungarn
Haus
Budapest, Ungarn
Ein wunderschön gepflegtes, freistehendes Familienhaus steht zum Verkauf in Zuglós begehrtes…
$985,863
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 107 m²
Geräumig. Licht. Zentral. Dieses stilvolle Apartment im 8., historischen Viertel von Budapes…
$425,055
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
Komplett renovierte, Einzug Ready 52 m2 Brick Apartment in ausgezeichneter Lage in Budapest …
$255,240
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Gewerbe- und Wohnimmobilien zum Verkauf – Bezirk XVI, BudapestNur 200 Meter von der Kerepesi…
$803,871
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Haus 8 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 8 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 87 m²
In 1080 Budapest, auf der Orzi Street, zum Verkauf eine geräumige Wohnung in einer Eigenscha…
$275,862
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Wohnung in Budapest, Ungarn
Wohnung
Budapest, Ungarn
$190,298
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Wohnung 3 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 93 m²
Stockwerk 3/6
5 Bezirk, historisches Zentrum, nahe Fußgängerzone. Vaci und die Donau Embankment, in einem …
$1,10M
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Wohnung 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Fläche 121 m²
In der prestigeträchtigen Gegend von Rojadomb (II Bezirk, Buda) wird zum Verkauf Luxus 4-Zim…
$1,19M
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Wohnung 2 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 2 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 2
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 54 m²
Stockwerk 1/4
Renovierte Wohnung in der Nähe des Zentrums von BudapestEine seltene Gelegenheit, eine helle…
$293,514
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Wohnung 3 zimmer in Mittelungarn, Ungarn
Wohnung 3 zimmer
Mittelungarn, Ungarn
Zimmer 3
Fläche 87 m²
Geräumige 3-Zimmer-Wohnung zum Verkauf im Herzen von Erzebetvaros (1071 Budapest), direkt am…
$277,776
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Wohnung 4 zimmer in Budapest, Ungarn
Wohnung 4 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 96 m²
Stockwerk 4/6
5 Bezirk, historisches Stadtzentrum, neben dem Donauufer und dem Universitätsplatz, in einem…
$1,02M
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Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Einfamilienhaus mit ausgezeichneter Lage – Budapest, Bezirk XVI., Főhadnagy StreetIn einer r…
$528,258
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Immobilienangaben in Budapest, Ungarn

mit Garage
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