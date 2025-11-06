Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Budapest
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Budapest, Ungarn

1 immobilienobjekt total found
Haus 7 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 7 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
