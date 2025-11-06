Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Ungarn
  3. Budapest
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Garten

Haus mit Garten kaufen in Budapest, Ungarn

5 immobilienobjekte total found
Haus 8 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 8 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Etagenzahl 3
A beautifully maintained, detached family house is for sale in Zugló’s most sought-after “Go…
$976,130
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Haus 5 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 5 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Well-maintained three-storey family house for sale, in the green residential area of Rákossz…
$539,742
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Detached Family Home with Excellent Location – Budapest, District XVI., Főhadnagy Street …
$528,258
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Monte OnlineMonte Online
Haus 7 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 7 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 7
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 1
Etagenzahl 3
This exceptional 360 m² family house sits on a 420 m² plot in a peaceful, green area of Buda…
$591,420
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Haus 6 zimmer in Budapest, Ungarn
Haus 6 zimmer
Budapest, Ungarn
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Etagenzahl 3
Industrial and Residential Property for Sale – District XVI, Budapest Located just 200 me…
$803,871
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Tamna Home
Sprachen
English, Deutsch, Hungarian
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Budapest, Ungarn

mit Garage
mit Terrasse
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen