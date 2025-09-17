Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Zagori Municipality
  4. Wohnimmobilien
  5. Ferienhaus
  6. Bergblick

Cottages mit Bergblick kaufen in Zagori Municipality, Griechenland

1 immobilienobjekt total found
Ferienhaus 1 zimmer in Ano Pedina, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Ano Pedina, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 280 m²
Etagenzahl 1
Zum Verkauf wunderbares Hotel in der bezaubernden Gegend von Ano Pedina in der Gemeinde von …
$550,107
