Restaurants in Gemeinde Veria, Griechenland

Coffee bar business for sale due to retirements in Gemeinde Veria, Griechenland
Coffee bar business for sale due to retirements
Gemeinde Veria, Griechenland
Fläche 160 m²
Etagenzahl 2
Ein voll organisiertes und profitables Catering-Geschäft namens Kivotosbar ist zum Verkauf, …
$595,091
MwSt.
