Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Toroni Municipal Unit
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Terrasse

Wohnungen mit Terrasse in Toroni Municipal Unit, Griechenland

1 Zimmer
5
2 Zimmer
5
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 3 zimmer in Toroni, Griechenland
Wohnung 3 zimmer
Toroni, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 50 m²
Stockwerk 2/2
Apartment von 50 m² zum Verkauf in Toroni, Sithonia (Chalkidiki), im zweiten Stock eines Woh…
$233,114
Eine Anfrage stellen
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Toroni Municipal Unit, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen