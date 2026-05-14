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Hotels in Thessaloniki, Griechenland

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Hotel 458 m² in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Hotel 458 m²
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Fläche 458 m²
🏨 Hotel zum Verkauf – Prime Investment Opportunity! 📌 Beschreibung: Ein Hotel ist in bester…
$2,18M
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