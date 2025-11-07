Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  2. Griechenland
  3. Thessaloniki
  4. Wohnimmobilien
  5. Wohnung
  6. Garten

Wohnung mit Garten kaufen in Thessaloniki, Griechenland

1 Zimmer
43
2 Zimmer
54
3 Zimmer
70
4 Zimmer
12
1 immobilienobjekt total found
Wohnung 4 zimmer in Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Wohnung 4 zimmer
Municipality of Thessaloniki, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 117 m²
Stockwerk 1
Dieses beeindruckende 117 m² große Apartment in Kalamaria, Thessaloniki, vereint Eleganz, Fu…
$497,681
Immobilienagentur
Ellas Estate
Sprachen
English, Русский, Ελληνικά
Immobilienangaben in Thessaloniki, Griechenland

