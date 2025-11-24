Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Thermi
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Bergblick

Reihenhäuser mit Bergblick kaufen in Thermi, Griechenland

Stadthaus Löschen
Alles löschen
1 immobilienobjekt total found
Reihenhaus 4 zimmer in Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Municipality of Pylaia Chortiatis, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 181 m²
Stockwerk 2/2
For sale under construction maisonette of 181 sq.meters in Thessaloniki. The maisonette has …
$676,400
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Immobilienangaben in Thermi, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen