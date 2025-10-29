Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Gemeindebezirk Sithonia
  4. Wohnimmobilien
  5. Stadthaus
  6. Garten

Reihenhaus mit Garten kaufen in Gemeindebezirk Sithonia, Griechenland

Nikiti
61
Neos Marmaras
4
3 immobilienobjekte total found
Reihenhaus 5 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 5 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 120 m²
Jede Maisonette bietet eine gesamte Innenfläche von 120 m² und ist durchdacht auf drei Ebene…
$407,900
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 3 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 3 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 82 m²
Etagenzahl 2
In Nikiti, Sithonia, steht ein Reihenhaus von 82 m² zum Verkauf. Das Erdgeschoss umfasst ein…
$291,362
Eine Anfrage stellen
Reihenhaus 4 zimmer in Nikiti, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Nikiti, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
Zu verkaufen: eine zweistöckige Maisonette mit 100 m² in Nikiti, Sithonia, Chalkidiki. Das O…
$314,704
Eine Anfrage stellen
