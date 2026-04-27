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Villen in Gemeindebezirk Sami, Griechenland

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Villa in Digaleto, Griechenland
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Villa
Digaleto, Griechenland
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 5
Fläche 1 500 m²
Etagenzahl 3
Luxus Private Villa mit Investitionsmöglichkeiten in KefaloniaInmitten der üppigen, unberühr…
$619,872
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