Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Magnisia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Schwimmbad

Häuser mit Swimmingpool in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
Zeig mehr
5 immobilienobjekte total found
Villa 1 zimmer in Makryrrachi, Griechenland
Villa 1 zimmer
Makryrrachi, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 383 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, Ihnen eine prächtige Villa im malerischen Dorf im Osten von Pelion anbieten …
$737,378
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Pinakates, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pinakates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa von 270 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 5 zimmer in Platania, Griechenland
Villa 5 zimmer
Platania, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf abgelegene Villa in Südpelion. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer …
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
NicoleNicole
Villa 11 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa 11 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Villa 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 400 m²
Etagenzahl 1
Wir bieten zum Verkauf eine Luxusvilla im Dorf Southern Pelion in der Nähe von Volos an. Die…
$7,02M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Realting.com
Gehen

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Magnisia

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

mit Bergblick
mit Meerblick
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen