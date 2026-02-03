Objekte auf der Karte zeigen Objekte als eine Liste zeigen
  1. Realting.com
  2. Griechenland
  3. Regionalbezirk Magnisia
  4. Wohnimmobilien
  5. Haus
  6. Bergblick

Berghütte kaufen in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

South Pilio Municipality
34
Municipla unit of Milies
16
Volos
11
Municipal unit of Argalasti
8
Zeig mehr
16 immobilienobjekte total found
Ferienhaus 3 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 56 m²
Stockwerk 1/1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 56 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$351,132
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 1 zimmer in Makryrrachi, Griechenland
Villa 1 zimmer
Makryrrachi, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 383 m²
Etagenzahl 1
Wir freuen uns, Ihnen eine prächtige Villa im malerischen Dorf im Osten von Pelion anbieten …
$737,378
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Zagora, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Zagora, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 4
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 170 m²
Etagenzahl 2
Verkauf 2-stöckiges Haus von 170 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus einem Schlafzimm…
$327,723
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Otium DevelopmentOtium Development
Ferienhaus 3 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 100 m²
Etagenzahl 2
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 100 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern…
$304,315
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 6 zimmer in Volos, Griechenland
Ferienhaus 6 zimmer
Volos, Griechenland
Zimmer 6
Schlafräume 5
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 150 m²
Stockwerk 3/1
Zu verkaufen im Bau 3-stöckiges Haus von 150 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 3 S…
$116,459
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 2
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 70 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 1-stöckiges Haus von 70 qm in Volos-Pilio. Das Haus besteht aus 2 Schlafzimmern, Woh…
$187,271
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Moa 7aMoa 7a
Villa 5 zimmer in Pinakates, Griechenland
Villa 5 zimmer
Pinakates, Griechenland
Zimmer 5
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 270 m²
Etagenzahl 2
2-stöckige Villa von 270 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern, Wohnzim…
$994,875
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Reihenhaus 4 zimmer in Milina, Griechenland
Reihenhaus 4 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 200 m²
Etagenzahl 1
Verkauf Maisonette von 200 qm im Zentrum Griechenlands. Die Maisonette hat 3 Ebenen. Erdgesc…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 8 zimmer in Kalamaki, Griechenland
Ferienhaus 8 zimmer
Kalamaki, Griechenland
Zimmer 8
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 3
Fläche 233 m²
Stockwerk 2/1
Verkauf 2-stöckiges Haus von 233 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 3 Schlafzimmern,…
$444,767
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Vienna PropertyVienna Property
Villa 5 zimmer in Platania, Griechenland
Villa 5 zimmer
Platania, Griechenland
Zimmer 5
Fläche 440 m²
Etagenzahl 2
Wir bieten zum Verkauf abgelegene Villa in Südpelion. Die Villa verfügt über 5 Schlafzimmer …
$3,10M
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 11 zimmer in South Pilio Municipality, Griechenland
Villa 11 zimmer
South Pilio Municipality, Griechenland
Zimmer 11
Schlafräume 9
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 320 m²
Etagenzahl 3
Zum Verkauf 3-stöckige Villa von 320 qm in Volos-Pilio. Erdgeschoss besteht aus 7 Schlafzimm…
$936,353
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 1 zimmer in Vizitsa, Griechenland
Ferienhaus 1 zimmer
Vizitsa, Griechenland
Zimmer 1
Fläche 210 m²
Etagenzahl 1
Zwei separate freistehende Häuser sind im Dorf Vyzitsa, Pelion (turnkey) zu verkaufen. Jede…
$374,541
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Villa 9 zimmer in Volos, Griechenland
Villa 9 zimmer
Volos, Griechenland
Zimmer 9
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 300 m²
Etagenzahl 1
Zu verkaufen 4 -stöckige Villa von 300 Quadratmetern in Volos - Pilio. Das Semi - Keller bes…
$912,944
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 3 zimmer in Milina, Griechenland
Ferienhaus 3 zimmer
Milina, Griechenland
Zimmer 3
Schlafräume 1
Anzahl der Badezimmer 1
Fläche 60 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 1-stöckiges Haus von 60 qm im Zentrum Griechenlands. Das Haus besteht aus einem …
$140,453
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 4 zimmer in Milies, Griechenland
Ferienhaus 4 zimmer
Milies, Griechenland
Zimmer 4
Schlafräume 3
Anzahl der Badezimmer 2
Fläche 175 m²
Etagenzahl 1
zum Verkauf 3-stöckiges Haus von 175 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus einem Schla…
$386,245
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски
Ferienhaus 10 zimmer in Nea Ionia, Griechenland
Ferienhaus 10 zimmer
Nea Ionia, Griechenland
Zimmer 10
Schlafräume 6
Anzahl der Badezimmer 4
Fläche 520 m²
Etagenzahl 1
Verkauf 4-stöckiges Haus von 520 qm in Volos-Pilio. Halbgeschoss besteht aus 2 Schlafzimmern…
$877,831
Eine Anfrage stellen
Schließen
Bitte lassen Sie mich wissen, dass Sie diese Anzeige auf Realting.com
Immobilienagentur
Grekodom Development
Sprachen
English, Русский, Deutsch, Ελληνικά, Български, Српски

Eigenschaftstypen in Regionalbezirk Magnisia

villen
cottages
reihenhäuser

Immobilienangaben in Regionalbezirk Magnisia, Griechenland

mit Meerblick
mit Schwimmbad
Günstige
Luxuriös
Realting.com
Gehen